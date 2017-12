El técnico Ricardo Gareca, enfrenta al difícil reto de hallar el reemplazo del goleador Paolo Guerrero, al no poder contar con él porque ha sido suspendido un año por la FIFA.

En este momento de incertidumbre en que la selección tendrá que aprender a jugar sin Guerrero, se pone en vigencia lo que dijo Gareca que Perú debe aprender a jugar en equipo. En una entrevista que concedió a la cadena ESPN en noviembre Gareca dijo que: “los muchachos lo saben, Perú es una selección que si no trabaja como equipo no va a tener ninguna posibilidad. Tenemos que priorizar el rol de equipo sobre las individualidades”.

Con ese pensamiento Gareca enfrentó el repechaje ante Nueva Zelanda, cuando Guerrero ya estaba suspendido por 30 días, y logró clasifi car al mundial. En la ida en el estadio Westpac, de Wellington, Perú salió con un solo atacante: Jeff erson Farfán. En la vuelta, en Lima, puso dos delanteros: Farfán y Raúl Ruidiaz. “La selección no debe perder el foco. Sí, resulta muy doloroso pensar que no contaremos con Guerrero, pero en el peor de los escenarios tendremos que asumirlo”, señaló al diario Depor. Las alternativas que maneja Gareca para reemplazar a Guerrero, son pocas, todos lo saben: La primera chance es para Farfán que está jugando de 9 en Lokomotiv y convirtiendo goles; a la “Foquita” le sigue el habilidoso Ruidiaz. En la entrevista con ESPN Gareca sostuvo que Claudio Pizarro (del Colonia de Alemania), es muy resistido por un sector de la prensa. “Ya tiene 39 años, no se puede planifi car nada con Claudio, en el día a día se verá cómo estará en cada etapa y cuando se elabore la lista fi nal para el mundial”.

Sobre Gianluca Lapudula (Genoa de Italia), dijo: “tiene posibilidades, si da una señal que tiene interés, lo comenzaríamos a considerar, es un goleador, nos gusta”. Luego están Iván Bulos (Boavista, Portugal), quien no fue convocado en los últimos partidos por lesión; Yordy Reyna (Vancouver de Canadá), Beto Da Silva (Gremio de Brasil).

Mirando el campeonato doméstico, el técnico ha mostrado interés por los atacantes del Sporting Cristal, Irven Avila; de la San Martín y Alexander Succar; del Deportivo Municipal.