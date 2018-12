Alva en la línea de posibles reemplazantes de Oviedo

Lucio Alva, miembro del Directorio de la FPF, señaló que en caso que a Oviedo se le aplique la prisión preventiva por 24 meses por el caso de “Los wachiturros de Tumán” o lo que disponga la Fiscalía por el caso de “Los cuellos blancos del puerto”, le correspondería asumir la presidencia de la FPF al vicepresidente Agustín Lozano en línea directa. “Agustín Lozano debe asumir la presidencia porque le corresponde por línea directa en su condición de vicepresidente, no sé si yo estoy entre los posibles reemplazantes, si se diera el caso se verá en su momento”, expresó Alva.

En relación a la detención del presidente de la FPF, Edwin Oviedo, Lucio Alva dijo que no puede opinar porque se trata de un caso particular y personal de cuyos pormenores no está enterado y tendría que estudiar el expediente para tomar una posición.

“No estoy enterado sobre los pormenores del caso, no podría dar una opinión porque se trata de un tema personal y privado del señor Oviedo, que además, no tiene nada que ver con la Federación Peruana de Fútbol. Yo puedo opinar sobre su labor al frente de la FPF, que no es el caso, pero no sobre su detención”, dijo Alva.