La Municipalidad de Amarilis adeuda más de S/210 mil por el uso del botadero de Chilepampa para la eliminación de residuos sólidos; de igual modo la Municipalidad de Pillco Marca tiene una deuda de S/30 mil por el mismo concepto, expresó Varinia Calvo Gómez, regidora y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad Ambiental del municipio.

Estas deudas limitan la adecuada prestación del servicio en el botadero controlado que administra la Municipalidad de Huánuco y que según las normas legales tiene que autofinanciarse según el uso que le da cada comuna.

Detalló que en el caso de Amarilis, adeuda del periodo julio a diciembre de 2016 y de agosto de 2017 hasta marzo de 2018, por lo cual se incrementó su deuda sin que en todo este tiempo hayan comunicado sobre el retraso; en el caso de Pillco Marca la deuda se acumula desde setiembre de 2017 hasta marzo de 2018.

Esto significa que en la Municipalidad de Amarilis existe una política de trabajo de no honrar sus deudas, porque pagan siete meses de 2017 y no pagan de 2016, lo que se entiende que no quieren pagar su deuda.

Efectuó un llamado de atención a los alcaldes de ambos distritos para que cumplan de inmediato con pagar la deuda, caso contrario pedirá se les cierre las puertas de Chilepampa.