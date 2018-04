UN DÍA COMO HOY, 14 DE ABRIL, FALLECIÓ EL FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA PEÑA ARTÍSTICA HUANUQUEÑA

En la historia de Huánuco, pocos hombres han amado tanto a esta tierra como Andrés Fernández Garrido. Un huanuqueño que, desde sus obras, se convierte en una referente mayor para las jóvenes generaciones. Fue un prohombre incondicionalmente comprometido con su tierra. Sus obras no han sido fruto de sus aspiraciones personales o de figuración en el escenario político. Fue periodista, profesor, escritor, poeta, compositor, gerente de radio, artista plástico, bombero y entre otras disciplinas y oficios puestos al servicio de las grandes demandas de su tierra natal.

FUNDADOR DEL CENTRO MUSICAL RICARDO PALMA

Estudió en el entonces Colegio Nacional de Minería, hoy Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. En Lima funda el Centro Musical Social “Ricardo Palma” de Miraflores. El 20 de noviembre de 1955 funda radio Huánuco, dirige esta emisora durante 28 años consecutivos, convirtiéndose en la principal promotora de actividades artísticas de los valores locales y defensora de los intereses colectivos. Radio Huánuco fue pionera en la difusión de la auténtica música tradicional huanuqueña.

POLIFACÉTICO POR EXCELENCIA

En el año de 1957, a raíz de un espantoso incendio en la ciudad, funda, el dos de enero de 1958, con la cooperación de distinguidos ciudadanos de la época, la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Huánuco Nº 5. En realidad, fue un día histórico, hubo alegría y entusiasmo en la población. Don Andrés fue designado como comandante de la compañía. Además, fue periodista profesional, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se unge como el primer decano del Colegio Departamental de Periodistas Filial Huánuco en 1983. Su trabajo periodístico estuvo orientado al servicio de la colectividad huanuqueña de modo que fue elegido como el periodista del año en 1984. Autor de libros de teatro, poesía, antología, narraciones, literatura. También destacó en la cerámica, escultura, maquetas y pintura. Un hombre polifacético y de sano desprendimiento

32 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO Y 60 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA PEÑA ARTÍSTICA HUANUQUEÑA

El 31 de octubre de 1957 funda la Peña Artística Huanuqueña y destaca como compositor de la mayoría de los temas grabados por el conjunto. La Peña Artística graba su primer long play en 1968. El logro tenía mayor significado considerando que la grabación se había realizado, por primera vez, en nuestra ciudad. En la presentación del disco Fantasía Huanuqueña se señala lo siguiente: “La Peña Artística Huanuqueña es el conjunto más homogéneo y representativo de la Ciudad de la Eterna Primavera. Cada una de sus interpretaciones son mensajes de honda y sentida huanuqueñidad, porque vibra al unísono de la grandeza de un pueblo orgulloso de su pasado, forjador de un presente provisor y la incomparable belleza de sus mujeres”. Además del disco en mención, el conjunto grabó los discos: “Huánuco Canta con la Peña Artística” y” Huánuco: Un Rinconcito para mi Amor”. El 30 de noviembre de cada año se instituye el Día de la Canción Huanuqueña en recuerdo a la fecha de su natalicio. Fallece en el Hospital del Empleado de Lima, el 14 de abril de 1986. Sus restos fueron traídos a su tierra natal, Huánuco, para su cristiana sepultura y hoy descansan en paz en el mausoleo de los bomberos en el Cementerio General de Huánuco.

A LA VIDA LE HE PEDIDO

AUTOR: ANDRÉS FERNÁNDEZ GARRIDO

CANTA: CENTRO MUSICAL HUÁNUCO

Tú que sabes que te adoro

porque así te lo juré,

sabes que eres mi tesoro

mi esperanza y mi fe. (Bis)

A la vida le he pedido

una gracia y un favor,

que no haya jamás olvido

donde tanto amor. (Bis)

FUGA

Para cantarte yo vivo

es mi promesa de amor. (Bis)

No habrá jamás olvido

jamás tristeza ni dolor. (Bis)

MENDIGO DE AMOR

AUTOR: ANDRÉS FERNÁNDEZ GARRIDO

INTERPRETA: LA PEÑA ARTÍSTICA HUANUQUEÑA

KESIA RIVERA

Yo si supe de tus halagos

con las caricias que te di,

oh mendigo sigo tus pasos

bella mujer, yo no sé por qué.

Si mendigo una mirada

con tus caricias del amor

porque altiva y ufana

solo me dices adiós, adiós.(BIS)

FUGA

Mil veces te he jurado

jamás volver a querer

pero soy desmemoriado

dime tú qué debo hacer.(BIS)