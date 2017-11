Luego de la publicación en los medios de comunicación de la gran estafa realizada por el falso ingeniero Alberto Erick Zambrano Andreo, con la supuesta venta de departamentos, otra víctima apareció para denunciar una estafa mediante similar modalidad. El albañil Jarsen Canteño Flores, llegó al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para denunciar que Zambrano Andreo lo estafó con S/4700 con el cuento de contratarlo para la ejecución del proyecto “Edificio Pardo” valorizado en S/1 200 000, que sería financiado por la Caja Huancayo, y para que le crea suscribieron un un contrato por mano de obra en un documento con el membrete de la Caja Huancayo.

“Él vino trayendo un plano y me dijo que en 15 días comenzaría la obra ubicada en el jirón Tarapacá Nº 310; para que yo ponga la mano de obra, como maestro de obra, me pidió dinero para agilizar los trámites de la licencia de construcción, yo le entregué S/4700 sacrificando otros gastos”, declaró Jarsen Canteño. En falso ingeniero pocos días después fue a buscarlo nuevamente, llevando otro plano de una obra a ejecutar entre los jirones Huallayco y Seichi Zumi, nuevamente le solicitó S/4000 para que él sea haga cargo de la obra; entonces el albañil empezó a sospechar. Canteño Flores, fue a buscar a los propietarios del proyecto Pardo para confirmar la ejecución de la obra, pero le dijeron que aún no iban a construir y que no tenían ningún contrato con el sujeto, cuando fue a reclamarle el sujeto se comprometió en devolver el dinero, pero hasta la fecha no cumplió.

Detenido El falso ingeniero Alberto Erick Zambrano Andreo permanece detenido en el Depincri, luego de la denuncia del empresario Gilberto Serna Rojas, a quien también le estafó con S/2600, como pago de cuota inicial para una supuesta venta de un departamento en el condominio Las Torres Pillco departamento 201 en el segundo nivel, ubicado en la Avenida Universitaria n.º 407 en Cayhuayna distrito de Pillco Marca, haciéndose pasar como subcontratista de la empresa Graña y Montero. El agraviado lo denunció al percatarse que era estafado cuando le solicitó otros S/300 adicionales para la implementación de electrodomésticos en el supuesto departamento. El agraviado, tras coordinar con la policía, lo citó a su gimnasio “Jack`s Gym” para entregarle el dinero, pero fue capturado.