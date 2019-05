Apelación del Grau pasó a CJ provincial

La Liga Provincial de Fútbol de Huánuco recepcionó el expediente de la apelación presentada por el club Miguel Grau, con relación a la resolución de la CJ distrital sobre su reclamo contra el club América. Lo presentó el delegado Dante Calero, adjuntando documentos con los que esperan dejar sin efecto la resolución de primera instancia.

El presidente del club, Ing. Jonel Melgarejo, dijo que la resolución de la distrital es vaga y no explica en base a qué capítulos, artículos e incisos de las Bases de la Copa Perú, está declarando improcedente su reclamo, sino que lo hace en base a argumentos imprecisos y sin fundamento.

Un documento que adjuntó a la apelación, es una carta notarial del presidente del club América, Pablo Pío, desautorizando el descargo que presentó su delegado Blas Maccha por no estar de acuerdo con los términos y argumentos expuestos y porque a él no no le consultó. Blas lo habría hecho presionado por gente de León de Huánuco para favorecerlo y después se disculpó ante su presidente.

El presidente de la liga Provincial, Osmider Herrera, dijo que de inmediato tramitó la apelación a la CJ, a fin que resuelva lo más rápido posible, lo que podría ocurrir en el transcurso de hoy viernes.