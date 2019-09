Apuntes de ocurrencias en el estadio

La torrencial lluvia opacó un poco el partido y bajó la intensidad con la que se disputaba partido Alianza UDH-U; felizmente no duró más de 15 minutos, la cancha no se anegó y permitió jugar normalmente. Eso sí, todo el mundo se mojó completamente. Los que aguantaron estoicamente el chaparrón fueron los barristas de la U que no se movieron de sus butacas entonando sus cánticos y saltando en sus propios asientos…..

Durante el lapso entre el primero y segundo tiempo, en la tribuna de occidente, una aficionada adulta mayor sufrió un sorpresivo desmayo en su asiento y provocó la alarma general, ya que al parecer estaba sola en ese lugar. Los gritos de las personas que estaban cerca de ella movilizaron de inmediato a los policías, personal médico y camilleros del estadio, que la trasladaron a la ambulancia y de allí la llevaron a un hospital. No se supo nada más y ojalá se haya recuperado. Un camillero dijo que la señora había sufrido una descompensación y que la llevaron sin conocimiento.

Hubo gran cantidad de hinchas en el estadio, en un 80 % fueron de la U. Los que se quedaron con los crespos hechos fueron los revendedores, porque se quedaron con gran cantidad de entradas. Solo la de occidente se llenó parcialmente; mientras que las demás estuvieron con un poco más de la mitad de hinchas.

La empresa que viste al Alianza UDH donó un trofeo para este partido y el regidor Manuel Vivanco donó pelotas que fueron obsequiadas al público. El dirigente aliancista Jonel Melgarejo fue invitado a dar el play de honor.