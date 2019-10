Árbitro ayacuchano perjudicó a la Reserva

Si bien es cierto que la reserva de Alianza UDH jugó mal y perdió ante Huancayo, uno de los aspectos que determinaron la derrota, fue la pésima actuación del árbitro ayacuchano Fredy Arone, que cometió errores que perjudicaron notablemente más al cuadro azulgrana, por no seguir las jugadas de cerca, por cobrar a favor del rival en las jugadas divididas, por no sancionar dos penales a favor de Alianza UDH, por permitir el juego fuerte del visitante y en cambio sí hacerlo cuando los locales cometían faltas. De igual modo, los asistentes huanuqueños poco colaboraron con el ayacuchano y no sancionaron cuando a ellos les correspondía hacerlo, en posiciones adelantadas imaginarias y en faltas que cometían los huancaínos.

La Codar Huánuco debe instruir a sus árbitros a ser imparciales y no equivocarse a favor del visitante. Esta situación se observa mucho en los árbitros huanuqueños cuando dirigen aquí.