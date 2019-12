Arranca etapa provincial de Copa Federativa en Pasco

Clasificados de la Liga de Yanacancha: Sub 13: CD Cóndor de Huariaca, Tecnomin FC e Independiente de Yanacancha. Sub 15: Semilleros de Ticlacayan, Dep. IPD y DISA de Paragsha. Sub 17: Estudiantil Carrión, Alipio Ponce y AD Pitágoras.

Liga de Chaupimarca. Sub 13: San Francisco. Sub–17: Sporting Pasco.

Este sábado 6 de diciembre arranca la fase provincial

Estadio Coloso: Sub 13: Tecnomin vs. Independiente de Yanacancha; el ganador jugará con el Cóndor de Huariaca. Sub 15 Deportivo IPD vs. DISA, el ganador disputa con Semilleros de Ticlacayan. Sub 17: Estudiantil Carrión vs. AD Pitágoras, Alipio Ponce vs. Sporting Pasco, los ganadores disputan el título.