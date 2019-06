Cerro de Pasco.- Este domingo 2 de junio arranca la rueda eliminatoria de la fase provincial. Todos los caminos conducirán al estadio Augusto Lagos de Huariaca, donde por la serie C se enfrentarán el Once Caldas y Columna Pasco; en la anterior etapa Columna Pasco lo derrotó por 5 a 3; esta vez volverán a rivalizar por todo o nada, uno de ellos quedará fuera de carrera; el equipo del Columna llega con buenas posibilidades, está conformado en un 80 % por jóvenes natos pasqueños, ávidos de consagrarse en el fútbol. La dupla Carlos Zambrano y César Paucar ha conformado un equipo guerrero, capaz de tumbar al rival más pintado.

El Once Caldas también tiene lo suyo, Rivelino Caraza, DT huariaqueño, cuenta con los elementos que exigió, el presidente Gabriel García se lo ha concedido todo.

En el estadio Coloso de Yanacancha el Tecnomin FC recibirá al Estrella Roja de Cajamarquilla; aquí Tecno va como favorito. El Unión Pasco se trasladará a Cajamarquilla para enfrentar al San Antonio; Asociación Rancas en Auquimarca rivalizará con San Pedro; en Rancas el equipo de moda Municipal de Agomarca enfrentará al Centro Rancas.

Otros topes: En la Quinua: Hidro Candelaria vs. Unión Pallanchacra. En el Boom Boom de Vicco: Municipal vs. Tottenham de Huayllay. En Huachon: Unión Córdova vs. Social Inca de Paucartambo. En Paucartambo: Mariscal Sucre de Aco vs. Cultural Sacra Familia.