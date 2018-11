¿Así quiere campeonar Torino?

El Torino, no sabemos cómo ha llegado a esta instancia, como equipo no juega nada y se basa en lo que pueden hacer algunas individualidades. Se defendió como pudo y buscó el contragolpe en esporádicas ocasiones en los 90 minutos. Hizo su negocio, ensució el partido, demoraron todo lo que pudieron tirándose al campo por cualquier cosa. Fuera del campo y en las tribunas tenía gente de su comando técnico por todos lados que gritaban que demoren y que busquen la bronca para hacerse las víctimas. En el primer tiempo Laura una sola vez recibió la pelota de un ataque rival y el gol empate que le hicieron de tiro libre. En la segunda etapa Laura no tuvo trabajo serio.

El portero talareño Celi es un espectáculo aparte a la hora de demorar el juego, lo mismo que hizo en el penal con Carranza la vez pasada, buscó desesperar a la gente de Alianza. Cuando le cobraron el penal se fue a la zona técnica de Alianza a pedir que le inviten agua y a provocar, y demoró en volver al arco para la ejecución, aparte que le conversó y acarició a Bashi tratando de desesperarlo. Luego adivinó la trayectoria del balón, se estiró bien y casi ataja el penal. El árbitro fue un cómplice porque solo le mostró la tarjeta amarilla en el primer tiempo y después se hizo de la vista gorda en todo lo que hizo.