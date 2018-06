Asociación Escritores de Huánuco celebró tercer aniversario

by Ahora

Por: Irving M. Ramírez Flores

¡Hola, amigos!

Entregamos esta edición al tercer aniversario de la Asociación Escritores de Huánuco. Son tres años de labor cultural que realizan sus miembros. Por tal razón dedicamos la presente página cultural a esta gran Asociación, a sus escritores y a sus obras. Que sigan los éxitos, queridos amigos.

Adelante, celebremos. ¡Arriba, Perú!

Fundada el 12 de junio de 2015

Tres años después de su fundación, la Asociación Escritores de Huánuco celebró un aniversario más con un con buen pisco Vargas (la preferida de Arguedas), con unos suculentos tamales y con un agradable café tinto, y por supuesto, todo esto junto a Librería de Huánuco (no pudo haber sido en otro lugar).

En estos tres años, la Asociación se ganó, por mérito propio, un lugar expectante en el panorama cultural del departamento. Aunque siendo gratos, debemos irnos al origen de esta, a su nacimiento. Y como todo comienzo: esta aventura se inició gracias al pulso de Andrés Cloud, primer presidente de la Asociación, Mario A. Malpartida, Miguel Rivera y otros. Fueron ellos quienes enseñaron a navegar a los nuevos miembros de la Junta Directiva que hoy continúan con entusiasmo, aunque con poquísimos altibajos, una labor cultural de mucho sacrificio y dinamismo.

En la minicelebración se hicieron presentes los escritores: Andrés Cloud, Raúl Vergara, Jhonny Ramírez, Álex Ginés, Andrés Jara, Lucho Mozombite, Frank Mamani, Tania Llanos Flores, Álex Mejía, Hugo Arias, Ángel Santillán Leaño, Eiffel Ramírez, Fernando Carrasco; los periodistas: Paola Reynaga y Andrés Fernández, y el pintor Élmer Rodil. Se esperaba a los otros asociados, pero por razones laborales o personales —eso nos imaginamos—, no asistieron, como es el caso del escritor Mario A. Malpartida que no estuvo por razones de viaje, pero si nos hizo llegar sus saludos, y por la misma razón, no se hizo presente Valentín Sánchez Daza, actual presidente de la Asociación, quien realiza un excelente trabajo como tal, y lo felicitamos.

La reunión fue breve pero alegre y fraternal.

ACTIVIDADES DE LA

ASOCIACIÓN ESCRITORES DE HUÁNUCO

En tres años la Asociación organizó diversas actividades culturales. Muchas de estas con el apoyo, o coorganizadas, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, la Municipalidad de Huánuco, los diarios Ahora y Página3, Rapsodia Cultural, Probiblio, así como editoriales y otros colectivos e instituciones culturales. Cada actividad significó un esfuerzo, un despliegue y un tiempo de vida que los miembros de la Asociación, solo algunos por supuesto, dedicaron con pasión y entusiasmo.

1. Edición de más de 30 publicaciones mensuales de los suplementos literarios Librescritura y Aspaviento (2015, 2016 y 2017).

2. Organización de más de 30 presentaciones de libros de autores huanuqueños (2015, 2016 y 2017).

3. Organización de las siguientes actividades culturales:

RECITALES

—Gran Recital Poético Homenaje al Idioma Español (2017)

—Gran Recital Poético Ínsula Barataria (2017)

—Primer Recital Poético Trapiche (2017)

—Primer Recital Literario para Niños en el asentamiento humano La Paz en Colpa Baja (2018)

—Recital Poetisas en Acción (2018)

—Gran Recital Poético Homenaje a César Vallejo (2018)

—1.er Recital Poético Librería de Huánuco (2018)

OTROS EVENTOS

—Tres versiones del Concurso Poesía y Cuento Premio Diario Ahora (2015, 2016 y 2017)

—Tres ceremonias de premiación del Concurso Poesía y Cuento Premio Diario Ahora (2015, 2016 y 2017)

—Tres publicaciones del suplemento AhoraPoesías y AhoraCuentos del Concurso Premio Diario Ahora (2015, 2016 y 2017)

—Cuatro ferias de libros en el mes de las letras (2015, 2016, 2017, 2018)

—Tres ferias de libros en el mes de aniversario (2015, 2016 y 2017)

—Gran Pollada Literaria (2016)

—Gran Chaccha Literaria, que fue replicada en Cusco por la Asociación de ese departamento. (2017)

—Primer Encuentro de Escritores Huanuqueños (2017)

—Gran Homenaje a Luis Pajuelo Frías (2017)

—Gran Truequetón de Libros en Librería de Huánuco (2018)