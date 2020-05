Audio confirma que Torres Nonajulca reveló que un congresista se llevó caja de guantes

Después de declarar para el diario “Ahora”, César Torres Nonajulca, director de Desarrollo Institucional de la Red de Salud de Huánuco, en que asevera que un congresista se llevó una caja de guantes —y no una caja de mascarillas como por error se había publicado— de un centro de salud que visitó, aunque evitó revelar el nombre, ahora pretende negarlo.

Para ello, usó su cuenta oficial del Facebook para descalificar la publicación digital del “Ahora”. “Están usando mi nombre. Exijo una rectificación… ¿Qué les pasa? ¿Eso es periodismo?”, escribió el funcionario en su afán de justificarse.

Sin embargo, de acuerdo al audio de la entrevista, Torres Nonajulca afirma el hecho, pero se niega a revelar el nombre y el sexo del parlamentario que se apoderó del implemento de seguridad del personal de salud del establecimiento a la que habría fiscalizado.

“Hay un congresista que fue a criticar a un centro de salud y se salió con una caja de guantes. ¿Le hemos dicho algo? No le hemos dicho nada, porque pensamos que esa caja le habrá servido en su momento para ayudar, según él, a algún grupo de personas. No le voy a decir el nombre por un tema de ética. No voy a decir si es hombre o mujer”, se le escucha decir a Torres Nonajulca en la parte final de la entrevista.

Según nuestras fuentes, el parlamentario, al que alude Torres Nonajulca, sería Wily Bajonero Olivas, pero que por temor no reveló el nombre y no por ética como él (Torres) indica en su declaración.

Nuestra fuente también aseveró que el hecho habría ocurrido en el centro de salud Perú-Corea, versión que fue confirmado por Alejandro Vicente Quispe, director de la Red de Salud Huánuco.

A través de su cuenta de Facebook, Bajonero Olivar negó haber tomado la caja de guantes y exigió una rectificación, para ello tomó la publicación de Torres Nonajulca.

“El diario ‘Ahora’ debe rectificarse. El Dr. César Torres Nonajulca, un profesional a carta cabal aludido en la irresponsable nota sacado por el diario ‘Ahora’, muy molesto, nos indicó que rechaza la publicación de este diario y denuncia que haya utilizado su nombre sin autorización”, escribió el legislador.

Como se sabe, Bajonero Olivas visitó en abril los centros de salud de Aparicio Pomares y Perú Corea, entre otros, e interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco y contra los que resulten responsables sobre la presunta sobrevaloración en la adquisición de materiales de limpieza para combatir el coronavirus.