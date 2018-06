Baja productividad de granos andinos en Huánuco

by Ahora

En el marco de la Semana Nacional de los Granos Andinos, cuyo día central se conmemora el 30 de junio, Teófilo Vidal Sánchez, especialista de la Dirección de Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura, expresó preocupación por la baja productividad de las diferentes variedades de granos andinos que se producen en Huánuco.

Destacó que el departamento de Huánuco es considerado una zona de gran agro-biodiversidad por las diferentes variedades de granos andinos que producen sus diferentes provincias, destacando la quinua, kiwicha, numia, kañiwa y tarwi, entre otros, los cuales contienen gran cantidad de nutrientes, proteínas y aminoácidos esenciales.

Señaló que los niveles de productividad de algunos productos son muy diferenciados en relación a otras regiones donde se alcanza mayor producción por hectárea que en Huánuco. Es el caso de la quinua que en Ayacucho, Apurímac, Cusco se produce entre 1400 y 1500 kg por hectárea, en las zonas de costa y Arequipa se obtiene hasta 5 toneladas por hectárea, en nuestro departamento en promedio apenas llega de 850 a 900 kg por hectárea.

Otro problema a tener en cuenta es el uso de semillas de baja calidad que no permiten mejorar el nivel de productividad, situación que se agrava por no tener una estación experimental del INIA para producir semillas de calidad que garanticen un incremento de la productividad de hasta en un 30 % en relación a las semillas no certificadas. Asimismo, que los agricultores utilizan técnicas inapropiadas en la producción debido a que no están capacitados para el cultivo de diversos granos andinos.

A todo ello se agrega las exigencias de los mercados nacionales y mundiales que quieren productos orgánicos, lo que en Huánuco no se da por el uso indiscriminado de agroquímicos, perjudicando el acceso a los mercados.

Esto le sucedió a una empresa de Huacaybamba que llevaba un lote de varias toneladas de quinua a un centro comercial de Lima. Al realizar un análisis biológico del producto detectaron agroquímicos y el resultado fue que el lote se perdió con el perjuicio económico para la empresa que lo llevó.

Asistencia técnica

Indicó que ante tal problemática, se requiere de la asistencia técnica permanente a los agricultores para orientarlos en todo el proceso de producción, pero nos encontramos con el problema que las agencias agrarias a nivel de cada provincia tienen uno o dos expertos que pueden capacitar, lo que hace imposible que puedan llegar a efectuar el seguimiento de cada agricultor como debería ser. Al respecto se debería contar con el apoyo de cada municipalidad para contar por cada distrito con uno o más profesionales que puedan brindar asistencia técnica.