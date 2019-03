Barcelona a la final de la Copa del Rey

El Barcelona se clasificó a su sexta final consecutiva de la Copa del Rey después de golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 0-3, con dos goles de Suárez y uno en propia puerta de Varane. Los blancos tuvieron la iniciativa pero los azulgranas plantearon un partido muy serio, con la idea de no recibir gol en la primera mitad y dar la estocada en la segunda. El guión no le pudo salir mejor a Valverde. Esta vez no necesitó ni que Messi apareciera. Entre Suárez, que fue quien definió, y Dembélé, que fue quien asistió, tuvo suficiente para que el Barça pueda aspirar su quinta final de forma consecutiva el próximo 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín.

El Barcelona selló a lo grande el billete para su sexta final dejando fuera al Real Madrid en su propio estadio. Este jueves se conocerá a su rival para el pulso definitivo en el Benito Villamarín, fijado para el sábado 25 de mayo, una semana antes de la final de la Champions League en el Wanda Metropolitano de Madrid.