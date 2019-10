Barrio de San Pedro insiste en piscina olímpica

Cuando se sabe que la municipalidad de Huánuco tiene proyectos para construir infraestructura que no tiene nada que ver con el deporte en la ex piscina del barrio de San Pedro, la junta vecinal en conjunto y otros vecinos, insisten en las gestiones para que en el terreno se construya una piscina olímpica y un complejo deportivo, como es su objetivo primordial por el que vienen luchando hace años, y que olímpicamente han venido ignorando y dejando de lado las distintas autoridades municipales y regionales que han pasado, pese a que han presentado proyectos, maquetas y expedientes a fin que se incluya esta obra en sus proyectos y planes de gobierno. Sin embargo, solo han recibido aceptación verbal, promesas que lo van a estudiar, respuestas disimuladas y palmaditas en los hombros. Nunca se ha tratado el tema con seriedad. La última gestión data del 5 de junio de 2019, cuando la junta vecinal presentó un documento al alcalde Luis Villavicencio, que hasta la fecha no ha sido respondidio.

Actualmente el terreno se encuentra en abandono, es guarida de gente de dudosa reputación, la municipalidad lo utiliza como estacionamiento de vehículos basureros y le da otros usos, en desmedro de la tranquilidad, seguridad y la salud de los miles de vecinos.

A ver si alguna vez atienden el dramático pedido y el clamor del barrio.