Bebé muere asfixiado mientras dormía con su madre adolescente

Un bebé de apenas un mes de nacido murió asfixiado mientras dormía con su madre, una menor de apenas 14 años. El terrible hecho se registró en el pasaje Monseñor Durán, cuadra 7 de la avenida Circunvalación.

Según el testimonio de la madre de iniciales R. V. C., ella se despertó al promediar 4:00 a. m. para lactar a su recién nacido; sin embargo, este ya no respiraba. Trató de reanimarlo, pero no pudo.

Los policías presumen que el menor falleció asfixiado tras ser aplastado involuntariamente por su joven madre.

Policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), Criminalistica, la fiscalía y médico legista llegaron al lugar para el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.