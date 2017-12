Cristian Benavente está viviendo un gran momento en Bélgica y él sabe que el único camino para volver a la selección peruana es con grandes actuaciones en su club el Royal Charleroi. El ‘Chaval’ habló en RPP Noticias y dijo que está seguro que estará en el Mundial con la selección. “La idea es continuar en mi club con un gran nivel, tener la continuidad que estoy teniendo, sentirme importante y ponerle la decisión complicada a Gareca cuando tenga que convocar”, explicó el volante de 23 años.

Ricardo Gareca influyó en él cuando no pudo dar el salto al primer equipo del Real Madrid. Benavente comentó que sabía que tenía que partir para consolidarse: “Todo tiene su tiempo y era el momento exacto de salir, pero no solo porque Ricardo Gareca me lo dijo salí del Real Madrid, era un momento que iba a llegar y justo se dio cuando él me lo dijo”.

Parte del equipo. “Yo he participado en la Eliminatoria; que no haya ido los últimos 2 o 3 partidos no me quita la alegría de haber contribuido con mi granito de arena”, dijo Los números serán claves para la convocatoria fi nal de Gareca, eso lo sabe el ‘Chaval’ que se ilusiona con el Mundial: “En mayo cuando salga la lista fi nal, el profesor mirará los méritos de cada uno, de este grupo y ahí quiero que vea mis números, mis estadísticas y que estoy en forma para ir”.