Bermúdez resentido porque lo sacaron de León

A Nifflin Bermúdez aún no le pasa el resentimiento porque lo sacaron de la dirección técnica de León de Huánuco. En declaraciones a Ahora Deportes dijo que lo sacaron inexplicablemente por empatar un partido, lo que no le pasa a ningún técnico. Para él fue para bien, porque en Huamantanga está mejor.

“Hasta ahora no sé por qué me sacaron de León. Sin tener buen equipo clasificamos a la etapa provincial, hicimos buena campaña e inexplicablemente por empatar un partido me sacan. Eso no le pasa a ningún entrenador. Han traído otro entrenador, le han goleado 4-0 y le siguen manteniendo, cómo se maneja un equipo”, señaló. “Felizmente en otros lugares reconocen el trabajo y la capacidad de uno. En Huamantanga estoy feliz y estoy mejor que aquí”, finalizó.