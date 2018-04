La congresista Karina Beteta es la nueva involucrada en el escándalo de los negocios de las obras en el Congreso. Sus excolegas de Fuerza Popular, Kenji Fujimori y Maritza García, denunciaron que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside Beteta se hace la repartija de proyectos a los congresistas del bloque de Keiko Fujimori y muchos de ellos tienen testaferros construyendo las obras.

Primero fue Kenji quien dijo que en la reunión con Moisés Mamani la conversación giró en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto: “La Comisión asigna presupuesto arbitrariamente, lo viene haciendo en los 2 últimos años. Se repartió obras por S/5 millones a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano”. Agregó que es una práctica común en la comisión.

“Durante los 2 periodos tanto el año pasado como este año se han hecho los grandes negocios en la Comisión de Presupuesto”, reafirmó García. El año pasado la comisión fue presidida por Cecilia Chacón y este año por Karina Beteta.

La comisión aprobaba obras para beneficios personales a través de testaferros. “Quien dictamina es la comisión y la mayoría son 11 de Fuerza Popular, de modo tal que se hacen los ajustes de acuerdo a los intereses personalísimos de los integrantes de la comisión, no involucro a los integrantes de otras fuerzas políticas”, declaró.

García dijo que no solamente las congresistas que presidieron la Comisión de Presupuesto hicieron negocios, sino que señaló que también sacan beneficios para los congresistas de la cúpula de Keiko Fujimori. “Recuérdese que Kenji dijo que se pedía a congresista que alcance un proyectito con S/5 millones. Todo el mundo sabe que esa comisión es bien peleada (en el Congreso) para manejar el presupuesto y las obras al antojo de cada uno de ellos”, expresó.

La congresista afirmó que las obras las hacen las empresas de testaferros “que tienen vínculos con varios congresistas de Fuerza Popular”, sin embargo no reveló más detalles de quienes serían los parlamentarios beneficiados con las obras públicas.

Para obtener su versión AHORA intentó comunicarse con la congresista Beteta llamando a su número de celular, pero fue imposible obtener su respuesta. Fuerza Popular negó las acusaciones en medios nacionales.