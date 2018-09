Caen entrenadores en la Copa Perú

La historia de siempre. La Copa Perú no es la excepción a la hora de echar entrenadores cuando los resultados no son del agrado de los dirigentes.

Este año, el León de Huánuco ha cambiado tres entrenadores hasta la fecha. Comenzó con Bermúdez en la etapa distrital, para la provincial vino Tristán que duró hasta la etapa departamental y para la etapa nacional trajeron a Arteaga.

Esta situación no es solo en Huánuco. En Ancash, el campeón también cambió tres veces de técnico. Una vez porque pusieron un comando técnico argentino, lo cual está prohibido en la Copa Perú y tuvo que salir ante la amenaza de ser sancionado; lo reemplazó Carlos Sandy quien lo dirigió un solo partido, porque en su debut empató de local y por eso lo sacaron. Juan Jayo asume el cargo para el segundo partido.

Otro técnico que echaron en la primera fecha es el acreditado y copero José Ramírez Cuba, del Credicoop San Román de Puno, que perdió de local y por eso lo sacaron.

En Pasco, el San Agustín se clasificó a la etapa nacional gracias a un reclamo contra el de Yanahuanca. Lo dirigía Pablo Camargo, pero para la etapa nacional pusieron a Carlos Cumapa, Camargo es su asistente.