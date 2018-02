Esta mañana en Huancayo se reúnen con carácter de urgencia los presidentes de las cámaras de comercio de los departamentos de Junín, Huánuco, Pasco, Ucayali y Lima Provincias, agrupadas en la Federación de Cámaras de Comercio del Centro Oriente (Fedecam), informó el presidente de la C. C. de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho.

La razón es para pronunciarse sobre dos temas de actualidad que son importantes para el desarrollo de toda la región, así como la consolidación institucional con su nueva directiva.

Detalló que entre los puntos de la agenda deberán emitir pronunciamiento con una posición unitaria ante la propuesta de instalar un nuevo peaje en la Carretera Central en el sector de Ticlio, que según la empresa Deviandes fue aprobado en una de las adendas suscritas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Detalló que no existe una vía alterna asfaltada que justifique la creación de un nuevo peaje, tal cual estaba determinada en el contrato firmado entre las partes.

Un segundo tema que se plantea es el análisis de la Ley de Promoción de Inversiones en la Amazonía con una vigencia de 50 años a partir del 1 de enero de 1999, pero que al 31 de diciembre del presente año vence alguno de los beneficios.

Al respecto, con un estudio socio-económico-tributario se solicitará al Congreso de la República las modificaciones legislativas necesarias para que se prorroguen los beneficios como una medida que garantice las inversiones de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la Amazonia peruana.

El último tema es la elección de la nueva directiva de la Fedecam Centro Oriente, cuya sede en la actualidad es Huancayo.