Casi 2 años después de haber sido inaugurado el sistema de cámaras de vigilancia de Amarilis está totalmente inoperativo por problemas en las conexiones de fibra óptica que hasta la fecha no puede solucionar el Gobierno Regional, que ejecutó el proyecto con más de S/6 millones.

Las 50 cámaras están inoperativas y el centro de monitoreo abandonado, porque el Municipio de Amarilis no contrató personal en enero en vista que el sistema no funciona. “El centro de monitoreo está abandonado”, señaló el regidor Alberto Sánchez, quien agregó que hace 3 semanas la Comisión de Seguridad Ciudadana constató que todo el sistema de vigilancia está inoperativo. Pensaban que era porque no se pagó la electricidad, pero hace 2 días el municipio pagó la cuenta y se comprobó que el sistema no funciona.

“El distrito está a merced de los delincuentes. El alcalde y el gobernador deben tomar medidas para que se arreglen las cámaras y garantizar la vigilancia”, dijo.

El regidor señaló que el sistema no funciona porque el cableado está malogrado. Inicialmente 18 cámaras dejaron de funcionar, pero ahora colapsó todo el sistema en Amarilis.

El Gorehco anunció que iba a reparar el sistema, pero no lo hace. Sánchez señaló que el proyecto no está liquidado por la contratista aún no levanta las observaciones, lo que impide al Gorehco transferir el sistema a Amarilis y Pillco Marca.

“Con el sistema inoperativo la población está expuesta a la delincuencia”, dijo. “Con las cámaras se mejoró el trabajo preventivo, disminuyó la delincuencia por la vigilancia”, añadió. En abril del 2016 comenzó a operar el sistema de vigilancia.