Cambio perjudica a participantes

Huanuqueños irán hasta Tacna

El cambio de sede del campeonato nacional Copa Federación perjudica directamente a los equipos huanuqueños clasificados y también a los de otras regiones vecinas a Huánuco.

En lo que respecta a los huanuqueños, iban a ser prácticamente locales, lo cual les ahorraría gastos de viaje y otros, además que los futbolistas están acostumbrados a jugar en esta zona.

Ahora deben viajar hasta Tacna, lo cual multiplicará sus gastos en por lo menos 10 veces más de lo que iban a gastar jugando en Tingo María, el viaje es mucho más largo, y por lo sorpresivo del cambio de sede y por el poco tiempo que falta para el torneo, significa que tendrán que hacer un sacrificio que no estaba en sus planes y no está dentro de sus posibilidades, porque muchos no tienen recursos para cubrir esos gastos.

Esta misma situación se presenta para los tres equipos clasificados de Ucayali, así como a los de San Martín y de Cajamarca.