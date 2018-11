Cambios no le resultaron a Alianza

Entendidos opinaron que los cambios que hizo el DT Revollar en busca de potenciar el equipo y hallar la ruta del gol no le dieron resultado, a no ser que fue por lesiones. El primer cambio de Sernaqué por Trujillo, restó fuerza al ataque aliancista porque Trujillo hacía estragos en la defensa talareña y fue un alivio para ellos, mientras que Sernaqué entró a jugar al medio campo y mostró bajo nivel. Trujillo dijo que no estaba lesionado y su cambio fue decisión del entrenador. Asimismo mantuvo a Barrera que jugaba muy desordenado y estaba muy ansioso, cuando se necesitaba un atacante con más serenidad, lo reemplazó Leyva en los tramos finales pero este se desempeñó igual; la opinión es que debió ingresar Conde para aprovechar su talla en los centros, ya que Alianza puso muchos balones por elevación al área. El ingreso de Roach fue positivo porque aportó mucho, en especial por su habilidad y cambios de ritmo y sus centros precisos, pero estuvo muy poco en la cancha.

Según se explicó después el cambio de Trujillo fue porque durante el partido Bashi se sumó al ataque y en el medio sector dejó un vacío.