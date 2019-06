Campeón de la Copa América ganará US$ 11 millones

Aparte de la gloria y la copa a la selección que alce el trofeo recibirá la suma de US$ 7.5 millones. Además, cada selección recibirá US$ 4 millones solo por participar, sin contar que la Conmebol cubrirá los gastos de los 12 seleccionados durante el torneo, es decir, solo tendrán que costear el viaje a Brasil y el regreso a sus países de origen.

Por pasar a cuartos de final se recibirán US$ 2 millones; por el tercer puesto recibirán US$ 4 millones y el cuarto US$ 3 millones; el subcampeón ganará US$ 5 millones. En total la bolsa de premios es de US$ 27.5 millones. Un jugoso premio que se llevarán las selecciones y esperando que sirva para el crecimiento deportivo de las divisiones menores de cada país.