Campeón de Ucayali se retira de la Copa Perú

El club Municipal de Aguaytía no va más en la Copa Perú, tal vez porque con 5 puntos ya no tienen chances de avanzar, o tal vez, como dicen sus dirigentes, por problemas económicos, se retiró del torneo y no se presentará a jugar su último compromiso frente al Deportivo Manaos de Iquitos.

Ayer, el presidente Luis Alberto Morales Herrera, dirigió una carta a Luis Duarte Plata, presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, comunicando que su equipo no viajará a Iquitos a cumplir su compromiso con el subcampeón loretano, programado para hoy sábado, por problemas enteramente económicos que está pasando el club. El documento añade que la CNFA lo debe declarar perdedor por w.o. y restarle tres puntos, según el Título 1, Art. 7 del campeonato Copa Perú.

El Municipal de Aguaytía estuvo a punto de retirarse antes de iniciar la etapa nacional por este mismo problema, porque no tenía dinero para la garantía e inscripción. Sin embargo a última hora consiguió dinero y se le permitió participar.