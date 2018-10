Campeonato de básquetbol de menores

El club Cosmos Pax de nuestra ciudad, organiza un campeonato de básquetbol escolar de menores de todas las categorías, con el objetivo de descubrir nuevos valores con motivo de celebrar el Día de la Educación Física y el Deporte, que se llevará a cabo este lunes 8 (feriado) en el Coliseo Cerrado 15 de Agosto, a partir de las 9.00 de la mañana.

Luis Alvarado, presidente, afirmó que está convocando a todas las instituciones educativas de la ciudad a presentar sus equipos de las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16, tanto de damas como de varones. Señaló que la idea es realizar un gran festival de básquetbol, con el objetivo de dar actividad a cientos de basquetbolistas que aparte de sus colegios no tienen dónde practicar esta disciplina en vista que en Huánuco no hay actividad deportiva oficial, es decir, no se organizan campeonatos de básquetbol de menores.