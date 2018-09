Campeonato de Segunda sigue mañana

Esta sábado, en la cancha del club Lawn Tennis, nuevamente se disputará el campeonato de Segunda División de la Liga de Huánuco, con la segunda fecha que abarca seis partidos, de los cuales tres corresponden al Grupo A y los tres restantes al Grupo B.

Debutarán en esta ocasión los conjuntos de la Escuela Bernabéu en el Grupo A y Mateo Aguilar en el Grupo B.

Destacan los encuentros de los equipos que dejaron la mejor impresión en la primera fecha, como Curasi, Alianza Lima, Santander que jugaron bien y obtuvieron triunfos resonantes.

Programa de la segunda fecha

Sábado 15 de setiembre

Club Lawn Tennis

7.50 am Mateo Aguilar vs Alfonso Ugarte

9.20 am Leoncitos Jrs. vs A. Alianza Lima

11.40 am Leoncio Prado vs “Gato” Chacón

1.00 pm Esc. Bernabéu vs G. Curasi

2.20 pm Las Águilas vs Botín de Oro

3.40 pm Real Madrid vs Real Santander

Libres: Jorge Chávez (A) y Boca Juniors (B)