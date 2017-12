Tres sujetos que asaltaron a una adolescente cayeron en manos de la policía momentos después de cometer el hecho, en las inmediaciones de la laguna Viña del Río, el sábado en horas de la tarde.

Se trata de Antony Kevin Zambrano Lucero (20), David Jefferson Carlos Romero (18) y Luis Armando Carlos Santos (22), quienes fueron capturados cuando se daban a la fuga en un trimóvil verde/blanco con placa de rodaje MM-16447. Los sujetos habían interceptado a la adolescente de iniciales D. G. H. (16), en el cruce de los jirones Viña del Río y Walker Soberón y le quitaron por la fuerza cobardemente su teléfono celular Alcatel negro aprovechando su superioridad numérica. “Uno de los rateros me empujó y me derribó al pavimento, y me quitó mi celular, luego subió al mototaxi que lo esperaba a pocos metros y se dieron a la fuga”, declaró la agraviada. Sin embargo los transeúntes que vieron el asalto alertaron a los agentes, quienes iniciaron una persecución, alcanzándolos en la esquina de los jirones Eterna Primavera y León de Huánuco.

Al registrarlos, en el bolsillo del pantalón de David Jefferson Carlos Romero encontraron el teléfono celular que minutos antes le arrebató a la adolescente. Los ladronzuelos habrían aceptado su responsabilidad en el delito. Luego de las investigaciones preliminares, el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva. El juez hoy decidirá su situación.