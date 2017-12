Cuatro sujetos, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos cuando intentaban asaltar a un grupo de escolares amenazándoles con una réplica de una pistola y con un cuchillo. Este caso ocurrió el domingo por la noche en el jirón Los Álamos n.º 259, en Cayhuayna, distrito de Pillco Marca.

Los detenidos son Alain Azael Sinti Cotrina (20), Jefferson Sebastián Santiago (19), y los menores identificados con las iniciales J. C. C. G. (17), y A. E. C. T. (16), quienes a bordo de un trimóvil azul con placa W2-6926 interceptaron y pretendían asaltar a 6 menores de edad.

Los escolares narraron que cuando salían de una fiesta de cumpleaños, se les cruzó un trimóvil y uno de los malhechores les apuntó con un arma desde la ventana. Tratando de escapar, dos de los menores se refugiaron en una iglesia y los otros 4 se escondieron en una tienda. Los sujetos descendieron del trimovil y se metieron a la tienda donde encañonaron y pretendieron despojar de sus pertenencias a los 4 menores; felizmente los vecinos intervinieron y les enfrentaron.

Los sujetos trataron de huir a bordo del trimovil pero fueron intervenidos por agentes del serenazgo. Al registrarles, en poder del menor J. C. C. G. (17) encontraron un desarmador, en la cintura de Alain Sinti había una réplica de pistola negro/plomo, debajo del asiento posterior del trimovil hallaron otra réplica de arma de fuego color negro y en el piso del trimóvil habían escondidos dos cuchillos.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la comisaría de Cayhuayna donde son investigados por la presunta comisión del delito de robo agravado.