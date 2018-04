Agentes de Inteligencia y Homicidios del Departamento de Investigación Criminal capturaron a Fernando Betuel Miranda Esteban (24), quien estaría implicado en la muerte del profesor Eusebio Tadeo Falcón y de Elí Santillán Esteban, ocurridos el pasado 23 y 24 de marzo.

El sujeto fue capturado por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, que dispuso su detención preliminar por 72 horas, tiempo en que recabarán más indicios que lo incriminen en la participación del doble homicidio.

Un investigador manifestó que luego del asesinato del docente, ocurrido a las 11:00 de la noche del 23 de abril, Fernando Miranda y Elí Santillán -este último también implicado en el homicidio del profesor-, estuvieron celebrando un cumpleaños, y a las 5:00 de la mañana del 24 de abril Elí fue asesinado.

Hechos

El viernes 23 de abril Eusebio Tadeo Falcón fue asesinado de seis balazos en la sala de su vivienda por dos sujetos, uno de ellos sería Elí Santillán, a quienes con toda confianza les hizo ingresar a su vivienda ubicada en el jirón Los Olivos 224 en Cayhuayna.

Luego, la mañana del sábado 24 de abril, Elí Santillán fue asesinado de dos balazos en la avenida Alfonso Ugarte en Las Moras, aparentemente con la misma arma con la que que asesinaron al profesor Tadeo Falcón.

“Yo no maté a nadie, a mi me detuvieron y me están culpando solamente porque Elí era mi amigo”, dijo Fernando Miranda, cuando era trasladado a la carceleta.