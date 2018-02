El Hospital de Contingencia “Hermilio Valdizán” de Huánuco no tiene ambientes adecuados para almacenar medicinas, tampoco cuenta con un ambiente especial para pacientes con enfermedades infecciosas y a esto se suma los problemas para tratar las aguas residuales.

Tras la inspección de la construcción del nuevo hospital, el director Heriberto Hidalgo, solicitó al gobernador regional Rubén Alva, que mejoren las condiciones del hospital de contingencia con el fin de no descuidar las atenciones e intervenciones médicas que el mismo realiza a diario.

Asimismo, Rubén Alva ordenó al gerente general, Arlindo Luciano, que se reúna con Hidalgo para darle pronta solución al problema.

Grave escasez

Pese a que las medicinas e insumos que demanda el hospital se almacenan en residencias particulares que arrienda el hospital, pero que no reúnen las condiciones mínimas para preservarlos, nadie en las altas esferas del Gorehco parece preocuparse.

Tampoco hay ambientes afines para hospitalizar a pacientes con enfermedades infecciosas, y que, además, garanticen la bioseguridad de sus trabajadores, que están a merced del contagio.

Además, se supo que aún no se instala el tablero eléctrico en el nosocomio; asimismo los vestidores brillan por su ausencia y en reemplazo se ha tenido que improvisar habitaciones hechas de triplay que son utilizados a diario por los trabajadores de mantenimiento.

Por último, el Ministerio de Salud (Minsa) no cumple con los equipos que ofreció el año pasado para mejorar el servicio. Estos son: un tomógrafo, 5 máquinas de hemodiálisis, una torre laparoscópica, ventiladores y broncofibroscopio. El hospital volvió a solicitar al Minsa y no pierde las esperanzas que sus pedidos sean escuchados.