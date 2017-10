Con los gritos de “Adiós España”, miles de catalanes recibieron con alegría, ayer viernes, la declaración del parlamento de Cataluña de proclamar su independencia anunciando “la República Catalana como Estado independiente y soberano”, con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco. La respuesta del Gobierno español fue implacable. Mariano Rajoy destituyó al Ejecutivo regional de Cataluña, disolvió el Parlamento catalán y convocó elecciones en la región para el 21 de diciembre, como parte de las primeras medidas para hacer frente a su declaración unilateral de independencia.

La independencia, pese a la resolución catalana, está en la nebulosa: para el Parlamento catalán esto ya es un hecho, pero no para el Gobierno de Madrid. Por ahora, el Gobierno central se hace directamente con los poderes de la administración catalana hasta que se celebren los comicios el 21 de diciembre. Estos comicios no solo servirán para restituir el Ejecutivo en Cataluña, sino que también determinará si España tiene o no respaldo en esa región para luchar Cataluña declara su independencia de España Gobierno español responde disolviendo toda la administración de la Generalitat por el mantenimiento de la unión.

De concretarse la independencia, Cataluña quedaría establecida como Estado soberano con fronteras limítrofes, lógicamente, con España, y también con Francia y Andorra. En América Latina, Perú fue el primer país en desconocer la decisión del parlamento catalán y en un comunicado ofi cial el Gobierno reiteró su rechazo a cualquier acto o declaración unilateral de independencia, por ser una acción contraria a la Constitución y las leyes españolas.