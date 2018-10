Celebran 59.° aniversario de la DRE Huánuco

“Los directores, profesores, padres de familia, que no conocen su historia y realidad están condenados a errores”. Consciente de ello conozcamos esta reseña histórica que da lugar a que se recuerde esta memorable fecha.

El almanaque señala que el 1 de octubre es una fecha importante y de gran significación, porque se trata de celebrar el 59.º aniversario de la Dirección Regional de Educación-Huánuco, que se creó mediante Resolución Ministerial n.° 2381-69 ED, promulgada el 12 de setiembre de 1969 como Jefatura Zonal Educación n.° 32, a cargo del Prof. Rómulo Paredes Mejía.

Por mandato del Gobierno del general Juan Velasco Alvarado, siendo Ministro de Educación el general EP Alfredo Arrisueño Cornejo, posteriormente en 1980 funciona como Dirección Zonal de Educación n.° 111-Huánuco, a cargo de Elías Jesús Rosas Quiroz; en 1981 funciona como Dirección Zonal de Educación n.° XI-Huánuco. Y así sigue su ascendencia.

“El logro del progreso de esta institución, está en sus trabajadores”. En 1982 funciona como Dirección Departamental de Educación bajo las órdenes, de Augusto Mendoza Aytel (16.02.82); en 1991, como Dirección General de Educación Subregional a cargo de Ciro Rojas Inga (1 de junio de 91); en 1994 como Dirección Regional de Educación-Huánuco. El actual director regional es Luis Colonia Zevallos.

“No es ignorante aquel que no sabe leer ni escribir; ignorante es aquel que sabiendo hacer no lo hace”: Virgilio. Es innegable de los pocos especialistas, personal administrativo que quedan vienen cumpliendo una acertada labor educativa y administrativa a cabalidad, que le han permitido capitalizar valiosas experiencias, que con gran acierto lo vienen haciendo.

Educación es el conjunto de conocimientos, preceptos y métodos por medio de los cuales se ayuda al desarrollo y perfeccionamiento de las facultades intelectuales, morales y físicas del ser humano. Aquí la educación no crea facultades en el estudiante, pues esas actividades son propias del sujeto. En consecuencia, educar es desarrollar el pensamiento, el sentimiento y la voluntad del estudiante. Sin embargo los especialistas en educación conocen bien de lo dicho.