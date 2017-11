El gobernador regional Rubén Alva señaló que no acatará la censura del Consejo Regional a su gerente de Planificación y Presupuesto Wuilda Jacha, porque no existe marco legal que faculte a los consejeros a decidir a qué funcionario se cambia o no dentro del ejecutivo regional. En la última sesión, los consejeros ratificaron en su RIC (Reglamento Interno de Consejo) la figura de la censura a los funcionarios regionales e incluyeron el procedimiento de la interpelación cuando Asesoría Legal lo observó, porque no existe normativa que otorgue esa facultad al Consejo Regional. La censura a la gerente de Planificación se dio cuando el ejecutivo observó esta facultad que se atribuyó el Consejo. Ayer el gobernador reiteró que desde su despacho sólo implementarán lo que está dentro del marco legal, es decir que no acatará la censura porque no es competencia del Consejo.

Tras ratificar la censura en su RIC el Consejo lo remitirá a Gobernación para su publicación en El Peruano. Pero esto no ocurrirá por lo declarado por el gobernador. Ante esto la consejera delegada Nitzhy Orneta ya adelantó que con o sin su aprobación el CR publicará su RIC. Orneta además señaló que el Consejo no coordinará con Jacha porque está censurada. Alva respondió que hasta ahora desconoce la contribución del Consejo en la gestión del Ejecutivo.

“Hasta ahora no sentimos su colaboración porque no es su competencia”, dijo. No obstante señaló que algunos consejeros sí se esfuerzan y tratan de colaborar con la gestión para avanzar proyectos en sus provincias. Orneta acusó que fueron excluidos de la gestión por el gobernador. Alva lo negó y señaló que el rol del Consejo es distinto. “Su rol no es de definir quién es gerente o no, a quien se saca o a quien no”, aclaró. Aunque admitió que existe distanciamiento con el Consejo dijo que es la oportunidad para acercarse y dialogar con los consejeros.

Señaló que ya lo hizo cuando sustentó su pedido para viajar a Alemania y aseguró que buscará diálogo aunque dijo que la gestión le impide pasar todo el tiempo dialogando como quiere el CR. Más allá de coincidencias y discrepancias dijo que el CR y el Ejecutivo deben esforzarse para contribuir al desarrollo de la región.