Chofer continúa como jefe del IPD Pasco

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- Este caso solo se da en esta parte del Perú: un chofer es el jefe del IPD Pasco, no hay forma de poner otro pues hasta la fecha el IPD Nacional no se pronuncia, pese a que el Gobierno Regional envió una terna de candidatos; el chofer Percy Contreras hace y deshace en el IPD, con procedimientos irregulares, aberraciones que no se entiende. Por fuentes dignas de crédito nos enteramos que Nelson Galindo Aquise es el encargado de conducir al IPD Pasco, pero este no radica en Cerro de Pasco y le teme al frio, esa misión le cedieron al chofer con un contrato de 3 meses hasta que se nombre al titular. Aquí todo está de cabeza, en las vacaciones útiles a duras penas están trabajando con fútbol, voleibol y box.

Todo esto parece una cruel burla; al IPD Nacional no le interesa lo que ocurre en Pasco. En conversación con el consejero regional Roberto “Pícolo” Suárez, lo indicamos este caso y nos hizo saber su preocupación; prometió interceder ante el presidente regional, refirió que si la terna que enviaron no reúne las condiciones, ya deben manifestarse, para que el pleno tome al toro por las astas, propongan una terna y aceleren el nombramiento del titular.

Aquí el gobernador regional Pedro Ubaldo está obligado a solucionar este engorroso caso, junto con el jefe del IPD Nacional, Sebastián Suito, tienen que darle importancia a la sede de Pasco, a no ser que estén conformes con el chofer; además por fuentes fidedignas nos enteramos que estarían malgastando el presupuesto, pues han asumido funciones que no conocen; finalmente se comenta que el señor Nelson Galindo desde Lima a control remoto dirige el IPD Pasco.