Chofer se salva de morir milagrosamente

Tren choca a camioneta con placa V1Ñ-380 de la panadería Don Pedrito, que repartía panes en Casapalca en horas de la madrugada de ayer aproximadamente a las 5:30 am en el cruce ferroviario. El tren se dirigía de Lima a La Oroya y la camioneta a la plaza principal. El chofer herido fue identificado como Pedro Godoy que fue trasladado por la policía al hospital de Casapalca. La camioneta quedó completamente destrozada.

Según informaron testigos, no es la primera vez que ocurre esto ante la pasividad de la empresa Ferrovías Central Andina para señalizar, además no hacer silbar el pito para que los transportistas se den cuenta y tomen medidas de seguridad. La población exige inmediatamente a Ferrovías tomar acciones para evitar que se sigan produciendo víctimas que lamentar, ya que anteriormente igualmente le ocurrió a un vehículo de un profesor y a una camioneta de la minera los quenuales.