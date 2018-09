Chuquizuta: “Ya no estoy al frente de la Copa Perú”

Franklin Chuquizuta, directivo de la FPF señaló en Radio Ovación que fue removido de la presidencia de la Comisión de la Copa Perú, quien tomó su lugar fue Lucio Alva de Huánuco. Además dijo que no conoce los motivos de su salida.

“Quiero señalar que marco distancia con el proceder del presidente de la FPF, quien debe abandonar el cargo mientras resuelve su situación. El sábado pasado, la directora Haydeé Paitán pidió una reestructuración de las comisiones, no conozco el fundamento por el cual pidieron una reestructuración en la Comisión de la Copa Perú, esto se dio con la aprobación de la presidencia y con el secretario general, quien hace y deshace y pisotea los estatutos de la Federación, ahora la Comisión recae en el señor Lucio Alva”, afirmó Chuquizuta.

“Pienso que todo estaba orquestado, no sé en qué momento se determinó mi cambio. Me preocupa la transparencia de la competencia. A todos los participantes de la Etapa Nacional, les digo que no me hago responsable por lo que pase de aquí en adelante”.