Clubes descontentos con arbitraje en Segunda División

Los dirigentes de los clubes que participan en el campeonato de ascenso de Segunda División, expresaron su descontento con la actuación de los árbitros en la primera fecha, señalando que sus errores perjudican a sus equipos y pueden originar incidentes entre los equipos. Señalan que los árbitros no conocen el reglamento, no siguen de cerca el juego y no coordinan con sus asistentes y sancionan una cosa y ellos otra diferente.

En el partido entre los conjuntos del Real Santander y Botín de Oro, se equivocó sancionando faltas que perjudicaron a los de Botín, al extremo que estos se exasperaron y al final del partido casi lo agreden; la terna tuvo que ser protegida.

En el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors, el árbitro no sabía cobrar las posiciones adelantadas y sus asistentes estaban en la luna, originando las protestas de los equipos.

“Nos están cobrando la tarifa que cobran los árbitros de primera, pero nos han mandado árbitros de tercera y aspirantes que desconocen el reglamento. Así van a malograr el campeonato”, dijo un dirigente.

A ver si la la Codar toma cartas y capacita mejor a sus pitos.