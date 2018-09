Clubes emplazan a presidenta de liga de vóley

Cinco clubes afiliados a la Liga de Voleibol de Huánuco, cansados de la inactividad y del abandono en que dejó a la liga la presidenta Edith Díaz Bernardo, ayer le dirigieron un documento emplazándola a que en el término de 72 horas, convoque a reunión de los clubes e informe cuál es la situación real actual de la Liga y cuál es el avance de las gestiones para el reconocimiento por parte de la Federación Peruana de Voleibol.

El que encabeza este reclamo es el ingeniero Manuel Marín Horna, dirigente del club Sherekhan, quien señaló que la presidenta ha abandonado la Liga y ha desactivado los campeonatos aduciendo que la FPV no los convalida, y de esta manera cientos de deportistas se han quedado sin jugar.

“La presidenta ha abandonado a la Liga con el pretexto que la FPV no nos reconoce y no convalida nuestros campeonatos. Los clubes quieren hacer deporte y los torneos deben seguir de manera paralela al trámite de reconocimiento, después se puede regularizar. Hace varios años que la liga está desactivada y por eso los seis clubes afiliados le damos plazo hasta este jueves para que convoque a reunión e informe. Si el jueves no se presenta, los clubes estamos dispuestos a expulsarla de la Liga y elegir una nueva junta directiva. Los clubes son: Sherekhan, Tu San, Unheval, U de Huánuco y las instituciones educativas La Inmaculada Concepción y María de los Ángeles”, dijo Manuel Marín.