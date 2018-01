La cuantiosa deuda que mantiene el club León de Huánuco con la Safap, ADFP, FPF y con el Sporting Cristal es un claro ejemplo del mal manejo que fue objeto cuando participó en el Descentralizado en su última etapa desde que ascendió en 2009 hasta 2015, periodo durante el cual manejó mucho dinero no solo procedente de las taquillas, sino principalmente de la televisión por derechos de transmisión de sus partidos, del Descentralizado de su participación en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, publicidad y otras fuentes, eventos en los cuales el Sr. Picón dispuso los ingresos del club a su antojo, regaló miles de entradas con interés político, todo ello de manera irregular sin dar cuenta a la asamblea o a la junta directiva, es decir burlando los estatutos del club y reglamentos que rigen el futbol profesional.

Todo ese dinero debió ser utilizado para honrar las deudas y mantener la buena imagen que el club ha tenido y no como ahora que es una vergüenza que se le impida participar en el campeonato por no pagar. Sin embargo, este año 2018 ya no podrá seguir esta situación. En principio, en la Etapa Departamental de 2017 participó irregularmente porque había un dispositivo emanado de la FPF que no debía participar porque tiene esta deuda. Incluso el club La Punta pudo ganarle pero su reclamo lo planteó por un tema distinto, pero si le reclamaba por la deuda le ganaba. Sin embargo la Liga Departamental le permitió participar e incluso por eso recibió una severa amonestación de parte de la Comisión de Justicia cuando resolvió el caso de La Punta.

A León lo único que le queda es pagar toda la deuda, es decir, los US$265,562.19, porque así lo dispone el laudo de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, ya que no ha cumplido con pagar pese a que refinanció y fraccionó en varias ocasiones; de lo contrario no puede participar en el campeonato.

Si el Sr. Picón supuestamente decide abandonar al club, la situación será la misma porque la deuda no es de él sino del club, lo cual significa que el club se encuentra con la soga al cuello. Los clubes afiliados a la Liga de Huánuco a través de sus representantes, manifiestan que se opondrán que el León juegue en la Primera División porque lo haría de manera irregular y se le favorecería aún actuando al margen de las reglas y el reglamento. Y si aun así se le permite participar, les queda el recurso de reclamarle todos sus partidos y ganarle, con el respaldo de este dispositivo de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF.