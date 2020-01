Cofradía de Negritos Real Junín – Huánuco

RUTA DE LA COFRADÍA

Víspera (10/01/20)

08:00 am, Urbanización Leoncio Prado Mz. D – Lt. 6-A Amarilis.

09:30 am, Misa solemne Parroquia Virgen Del Carmen.

11:30 am, Urbanización Santa Zefora Mz E Lote 20 – Huayopampa.

01:30 pm, Jr. Las perdices Mz L Lote 37 – Huayopampa.

04:00 pm, Jr. Progreso N° 123.

06:00 pm, Jr. Junín N° 170-Huánuco.

Primer día (11/01/20)

07:00 am, Urbanización Leoncio Prado Mz I – Lt 9-Amarilis.

10:30 am, Dirección Regional de Agricultura Jr. Calicanto S/N.

12:30 pm, Urbanización Leoncio Prado Mz. D – Lt. 6-A Amarilis.

04:00 pm, Urbanización Primavera Mz G Lt 13-Amarilis.

06:00 pm, Urbanización Leoncio Prado Mz I – Lt 9-Amarilis.

08:00 pm, Parroquia Virgen Del Carmen.

Segundo día (12/01/20)

07:30 am, Jr. Junín N° 256.

09:30 am, Iglesia San Pedro.

11:30 am, Jr. Tarapacá N° 149.

01:30 pm, Jr. Junín N° 256.

05:30 pm, REAL PLAZA 1° Piso.

06:30 pm, REAL PLAZA 2° Piso.

8:00 pm, Jr. Junín N ° 256.

Despedida (09/01/20)

09:30 pm, Jr. Junín Cdra.1.

UBICACIONES REFERENCIALES