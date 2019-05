Columna Pasco en el Coloso de Yanacancha

Cerro de Pasco.- En la segunda fecha de la fase provincial de Pasco los topes del grupo C son los más atractivos. En el Coloso Yanacancha, Columna Pasco recibirá a San Ramón de Yanapampa, cotejo que servirá para la presentación del cuadro columnista ante su gente, después de haber derrotado al pintado Once Caldas en Huariaca. Como si ello fuera poco, en el preliminar el Once Caldas de Huariaca buscará revertir su situación ante el Sporting Cristal de Yarushyacan. Según César García, presidente del Once Caldas, aquí no ha pasado nada, esto recién comienza.

En esta jornada el Tecnomin FC debutará en el estadio municipal de Ninacaca enfrentando al local Centro Universitario; el Estudiantil Carrión se medirá con el Sport Boys de Ticlacayan en el estadio municipal de La Quinua; en esta fecha descansarán tanto el Unión Pasco como el Municipal de Agomarca.