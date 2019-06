Columna Pasco sucumbió ante Once Caldas

El Columna Pasco vendió cara su derrota, fue mejor en el campo pero al final sucumbió ante el Once Caldas de Huariaca. El equipo del pueblo salió arrollador, aún disminuido por las ausencias de Lucio Casimiro y Juan Malpartida, no dejó ni respirar al cuadro huariaqueño, a los 3’ de iniciada la contienda Luis Cayetano en una pelotera incrustó el balón en el arco del Caldas; los ágiles columnistas dominaban, Harry Casimiro de soberbio tiro remece el parante, así también Kelvin Rosas solo frente al arquero falla el gol. En el minuto 16 el árbitro Eleasín Rosas expulsa a Villena de Columna y a Saldívar del Caldas por mutua agresión; a esas alturas el Columna debería estar ganando por 2 ó 3 goles de diferencia pero goles que no haces te los hacen, a los 35’ en el primer ataque del Once Caldas ante un craso error de la saga y del arquero, Lauro de sutil tiro anota el empate ante la algarabía huariaqueña.

En la segunda parte el ingreso de Gabriel Lara fue fundamental, pese al esfuerzo columnista pudo más la jerarquía de este atacante del Callao; Lara a los 20’ de un frentazo enmudeció al Coloso de Yanacancha y desarticuló a los dirigidos por Cesar Paucar, Carlos Zambrano brilló por su ausencia. A los 36’ Lara de un formidable tiro libre anidó el balón en el fondo del arco de Nelson León. Eso fue todo, hasta aquí llegó el sentimiento yanacanchino, se repitió el resultado de la ida 3 a 1.