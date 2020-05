Comedor popular requiere víveres para familias vulnerables

Los dirigentes del asentamiento humano Jesús Giles Alipázaga del sector Vía Crucis instalaron un comedor popular para alimentar a 300 y 500 personas de extrema pobreza, pero a la fecha aún no cuentan con víveres.

Víctor Lucero Rivera, presidente de la Junta Directiva, explicó que hoy prepararon aguadito para paliar el hambre de los pobladores en esta etapa de estado de emergencia sanitaria ante la propagación del COVID-19.

Refirió que tramitó los recursos ante la Municipalidad de Huánuco, cuyos funcionarios prometieron que en esta semana dotarán de víveres.

“Hay personas con hijos que no tienen qué comer. Pedimos apoyo a los candidatos que en campaña buscan votos y a las empresas privadas a sumarse con un granito de arena. Necesitamos utensilios, todo lo tenemos prestado”, dijo el dirigente.

Otro dirigentemanifestó que llamó a la radio de Jesús Giles Alipazaga, porque dicho asentamiento humano lleva su nombre. El excandidato, en vivo, prometió apoyarlos y proporcionó un número telefónico para coordinar por interno; sin embargo, no responde las llamadas.

“Nos sentimos burlados. El señor Koko Giles, por la radio, nos dijo que nos va a apoyar; sin embargo, cuando llamamos no nos contesta. En todo caso debió decirnos que no puede y punto, pero no engañarnos. Eso está muy mal”, reprochó.