Comenzó campeonato de futsal

Se llevó a cabo la primera fecha del campeonato oficial de futsal, organizado por la comisión presidida por Carlos Alomía Apac, en el coliseo 15 de Agosto.

A primera hora se enfrentaron los conjuntos del Once Caldas, vigente campeón y Los Ángeles de Pillco Marca, que terminó con el triunfo del primero por el ajustado marcador de 6 tantos a 6. El segundo tope estuvo a cargo de la Unheval y Social Celendín, cuyo vencedor fue el cuadro valdizano por 6 goles a 4.

Carlos Alomía afirmó que los dos cotejos fueron de alto nivel técnico, demostrando que en nuestra ciudad hay elementos de muy buenas condiciones técnicas. Añadió que de acuerdo con la liga de Tingo María, la etapa regional lo disputarán el campeón y subcampeón en partidos de ida y vuelta, los campeones contra los subcampeones y luego los ganadores jugarán la final.

El próximo miércoles se jugará la segunda fecha, en el mismo escenario, con los topes entre Los Ángeles vs Unheval y Once Caldas vs Social Celendín.