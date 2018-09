Comercio reclamó por jugadores categoría 94

El club Colegio Comercio presentó un reclamo contra León aduciendo que faltó al reglamento por no poner cuatro jugadores categoría 1994 durante los 90 minutos. En el reclamo sentado en la planilla del partido, indica que León comenzó con 5 jugadores de dicha categoría, pero en la segunda etapa hizo dos cambios poniendo dos mayores por dos menores y recién a los 78 minutos del partido hizo ingresar a Alejandro Reyes para completar a los 4 de la categoría 1994.

“Por lo tanto, el club Colegio Comercio reclama los tres puntos de acuerdo a la planilla de jugadores, según el reglamento”, dice el reclamo.

En declaraciones a los reporteros, el dirigente Luis Ruiz Solsol dijo que ellos no están inventado nada, sino que el reglamento dice bien claro que un equipo debe hacer actuar con 4 jugadores menores de 24 años y por lo tanto creen que la CJ de la FPF le dará los tres puntos. El comisario se hizo cargo del reclamo junto con el reclamo, a fin de darle trámite en la FPF.

Nota.- De parte de León, el subdelegado Juan Mori dijo que el reclamo no tiene fundamento porque no cometieron falta el reglamento. “Oportunamente haremos el descargo”, dijo.