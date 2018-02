Con algunos problemas, como la decisión de la Comisión de Licencias de la FPF de no autorizar estadios de nueve provincias, comienza el campeonato Descentralizado 2018, con la primera fase denominada Torneo de Verano. Ayer se iba inaugurar con el tope UTC vs Sporting Cristal, que no se jugó, porque los tres estadios que puso como alternativa para jugar de local el cuadro cajamarquino no pasaron la inspección de seguridad.

El vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Héctor Ordóñez, manifestó en Radio Ovación, que: “UTC solicitó reprogramar el partido y ya es potestad de Cristal aceptarlo o hacer un reclamo. Cualquier reprogramación debería darse si el club considera que hubo fuerza mayor. Hoy es imposible que se lleve a cabo, el convenio salió que inicia el 02 de febrero a las 8 de la noche en el estadio Mansiche, pero no se puede usar el escenario”.