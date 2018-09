Comienza campeonato oficial de futsal

Hoy miércoles se da inicio al campeonato oficial de futsal categoría libre, organizado por la Comisión que preside Carlos Alomía Apac.

El año pasado se jugó por primera vez un torneo oficial de futsal organizado por la FPF, en el que fue campeón el cuadro del Once Caldas, que después participó en el campeonato nacional.

En esta ocasión participarán cuatro clubes debidamente afiliados, que son: Once Caldas, Unheval, Social Celendín y Los Ángeles de Pillco Marca.

Programa de la primera fecha

Miércoles 12 de setiembre

Coliseo 15 de Agosto

8.00 pm Once Caldas vs Los Ángeles

9.00 pm Unheval vs Social Celendín

Nota.- El campeón jugará partidos de ida y vuelta con el campeón de la liga de Tingo María, en donde se viene jugando el campeonato con 10 equipos. Asimismo, el campeón departamental se clasificará para participar en el campeonato nacional a jugarse en Lima en enero de 2019.